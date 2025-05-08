Москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир – Президент

Україна готова до надійного, тривалого припинення вогню щонайменше на 30 днів. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на саміті країн – учасниць Joint Expeditionary Force (JEF), який відбувся в Осло.

Глава держави привітав учасників саміту з Днем Європи та зазначив, що те, якою Європа буде в майбутньому, багато в чому залежить від вибору й дій зараз.

«Дуже важливо залишатися сильними та продовжувати працювати разом – так, як ми робимо це зараз. У цьому й сенс таких форматів, як JEF, і всієї нашої співпраці – України з Північною Європою, із Великою Британією, із Нідерландами, із Балтійськими країнами та з усіма іншими нашими партнерами», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз триває активна, позитивна та продуктивна комунікація України зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, вчора відбулася телефонна розмова з Президентом США Дональдом Трампом. За словами Глави держави, спільна робота спрямована на досягнення надійного, тривалого припинення вогню щонайменше на 30 днів, до якого Україна готова.

«Якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував за підтримку та закликав до тісної координації зі Сполученими Штатами. Президент також зазначив, що в Україні готуються до зустрічі з лідерами коаліції охочих.

«Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра – зустрічі», – сказав він.

Під час саміту йшлося про подальшу взаємодію, кроки для припинення вогню та тиск на Росію.

Участь у зустрічі взяли: президент Литви Гітанас Наусєда та Фінляндії – Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії – Кір Стармер, Данії – Метте Фредріксен, Естонії – Крістен Міхал, Ісландії – Кріструн Фростадоуттір, Латвії – Евіка Сіліня, Норвегії – Йонас Гар Стере, Швеції – Ульф Крістерссон та міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Президент подякував за участь України у JEF та можливість поєднати зусилля у сфері безпеки.

