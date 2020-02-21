На адмінмежі з окупованим Кримом відкриється великий хаб для обслуговування громадян, а канал ATR продовжить мовлення – Володимир Зеленський

Українська влада повинна говорити з кримчанами про те, що робить для їхнього захисту, тому дуже важливо забезпечити мовлення на тимчасово окупований півострів, наголосив Президент Володимир Зеленський під час відкриття форуму Age of Crimea 2020 у Києві.

«Важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібне джерело об’єктивної інформації про сучасну Україну. Я хочу також запевнити, що канал ATR продовжить своє мовлення – ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом», – запевнив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українська влада зробить усе, щоб над Кримом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Але є речі, які можна й потрібно робити вже сьогодні.

«Найперше – це підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію», – заявив Глава держави.

Президент зазначив, що у попередні роки влада за кожної зручної нагоди заявляла про те, що Крим – це Україна, а в реальності кримчани отримують українські свідоцтва про народження через складну судову процедуру та не можуть відкрити рахунок у банку чи взяти кредит.

«Я вважаю, це неприпустимо й ганебно для України. Шість років існують ці проблеми, але тільки зараз вони активно вирішуються урядом», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, також дуже важливо, яку Україну бачать кримчани, котрі перетинають контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з тимчасово окупованим півостровом.

«Це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна, з нормальними дорогами та, вибачте, з вбиральнями, що працюють. Саме тому ми приділяли таку увагу облаштуванню комфортних КПВВ. І ми це зробили. Водночас, незважаючи на їхню привабливість, я хочу підкреслити: це тимчасові конструкції. Окрім цього, держава спільно з компанією SOCAR до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний Центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об’єкти», – зазначив Президент.

Також, як зауважив Глава держави, була досягнута домовленість з Туреччиною про спільне будівництво 500 квартир для внутрішньо переміщених осіб з Криму.

«Найближчими днями турецька сторона приїжджає до України, щоб обрати ділянки для будівництва», – підкреслив Глава держави.

Крім того, потрібно боротись і за українську молодь у Криму, зокрема спрощуючи для неї доступ до освітніх послуг та сприяючи влаштуванню життя в Україні.

За словами Президента, також триває робота над впровадженням важливих елементів перехідного правосуддя та відновленням історичної справедливості щодо кримських татар як корінного народу України.