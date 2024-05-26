Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Багато лідерів засудили російський терор; важливо, щоб таке засудження привело до справедливих наслідків – звернення Президента
Багато лідерів засудили російський терор; важливо, щоб таке засудження привело до справедливих наслідків – звернення Президента

26 травня 2024 року - 20:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Португалією

28 травня 2024 року - 19:02

На аеродромі «Мелсбрук» Володимир Зеленський ознайомився з процесом підготовки до використання літаків F-16 в Україні

28 травня 2024 року - 18:09

Відбулася аудієнція Президента України у Короля бельгійців Філіпа

28 травня 2024 року - 17:35

Майже 1 млрд євро допомоги та перші літаки F-16 уже цьогоріч: результати зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії

28 травня 2024 року - 13:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Бельгії
Робочий візит Президента України до Бельгії

28 травня 2024 року - 10:48

Перейти до всіх галерей

На аеродромі «Мелсбрук» Володимир Зеленський ознайомився з процесом підготовки до використання літаків F-16 в Україні

28 травня 2024 року - 18:09

На аеродромі «Мелсбрук» Володимир Зеленський ознайомився з процесом підготовки до використання літаків F-16 в Україні

Під час робочого візиту до Бельгії Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу «Мелсбрук». Він оглянув винищувачі F-16 і поспілкувався з бельгійськими пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються.

Главі держави докладно розповіли про бойові характеристики й технічні особливості літаків, а також про навчання українських льотчиків на F-16. Бельгійські пілоти-інструктори відзначили вмотивованість українських колег. 

Володимир Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання з обслуговування винищувачів. Вони розповіли, що мають досвідчених інструкторів, отримують усю важливу інформацію та хочуть якомога скоріше повернутися в Україну, щоб виконувати бойові завдання та пришвидшувати нашу перемогу.

«Бажаю вам гарного закінчення навчання. Дуже дякуємо вам, розраховуємо на вас та чекаємо вдома», – сказав Президент.

ф

Робочий візит Президента України до Бельгії

28 травня 2024 року - 10:48
Версія для друку