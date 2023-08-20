На базі ВПС Нідерландів Володимир Зеленський ознайомився з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16

У межах робочого візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені.

Для Глави Української держави провели брифінг щодо експлуатації й технічного обслуговування винищувачів F-16, які Україна прагне отримати для посилення Повітряних сил ЗСУ.

Президент заслухав інформацію від командувача ВПС Нідерландів Андре Штюера й оглянув два винищувачі F-16. Володимир Зеленський піднявся в кабіну пілота одного з винищувачів та ознайомився з обладнанням.

Глава держави висловив подяку Марку Рютте, його уряду, командуванню Військово-повітряних сил Нідерландів, усім військовим та інструкторам за підтримку України та надійну й результативну співпрацю.

