На Черкащині Президент узяв участь в урочистостях з нагоди Дня Державного прапора: Ми разом піднімаємо прапор і маємо піднімати Україну – тільки разом і тільки вгору

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди Дня Державного прапора. Вони відбулися в селі Мар’янівка Черкаської області, де спеціально до 30-річчя незалежності нашої держави був створений арт-комплекс «Географічний центр – серце України».

«У 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут – у географічному центрі України. Саме тут б’ється серце України. Це арт-об’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області та наш Крим. Це дійсно символ того, що підніматися вгору та бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні в небо одночасно здійматимуться тисячі наших державних прапорів. В усіх регіонах, в усіх містах, по всій Україні та за її межами», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що синьо-жовтий стяг – це більше ніж прапор, це символ нашої великої української сім’ї.

«Це – міст крізь століття боротьби за незалежність, що з’єднує нас, з’єднує десятки поколінь. Це наставник, який нас надихає й мотивує, коли ми просто його бачимо. Це наш янгол-охоронець, що майорить у небі так яскраво, щоб Бог не забував про нас кожного дня», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що прапор України викликає широку палітру емоцій: «Це гордість, коли наш прапор звільняв десятки міст і сіл на Донбасі. Вдячність, коли наш прапор допомагав гасити пожежі в Туреччині та в Греції. Віра в життя, коли наш прапор допомагав боротися з COVID-19 в Італії. Сльози, коли наш прапор супроводжує в рай загиблих захисників України. Радість, коли наш прапор підіймається на Олімпійських іграх, майорить на Евересті, Монблані й навіть у космосі. А для мене, крім усього цього, це ще й миле батьківське розчулення, коли ти заглядаєш у пенал свого сина й розумієш, що першими закінчилися фломастери синього й жовтого кольорів».

Глава держави подякував усім, хто робить кольори Державного прапора України відомими й поважними в Україні та світі.

«Це наші військові, ветерани, волонтери. Наші медики. Пожежники, рятувальники, прикордонники. Наші спортсмени, футболісти. Наші олімпійці. Наші паралімпійці. Наші тренери. І наші дитячі тренери. Наші науковці, освітяни, студенти, діячі мистецтва. А найголовніше – це наші громадяни України, прекрасні, світлі люди, які платять податки, не дають хабарів, не сідають за кермо напідпитку, не паркуються на місцях для людей з інвалідністю, ведуть здоровий спосіб життя і є активними учасниками громадянського суспільства», – зазначив Президент і додав, що аби зміцнювати силу прапора та незалежності України, зовсім не обов’язково робити щось гучно й публічно, досить просто «бути українцем».

«Я ще раз вітаю всіх нас зі святом! Сьогодні нас об’єднає спільна дія, спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і маємо піднімати Україну. Тільки разом. І тільки вгору. З Днем Державного прапора України! Слава Україні», – привітав Володимир Зеленський.

Пролунав Державний гімн України у виконанні оркестру та відбулася церемонія підняття Державного прапора на флагшток заввишки 52 метри. Це найбільший державний стяг на Черкащині. Потому пролунало 10 святкових залпів.

Одночасно державні прапори були підняті в усіх регіонах України, де в межах Національної програми «Велике будівництво» також були споруджені спеціальні флагштоки. Синьо-жовтими кольорами підсвітили низку будівель, зокрема фасади Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві.

До 30-річчя незалежності України у кольори нашого національного прапора також «зафарбують» Ніагарський водоспад, що на кордоні Канади та США, і будівлю Ради Європи у Страсбурзі.