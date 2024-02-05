На Черкащині Володимир Зеленський узяв участь у регіональному засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

У межах робочої поїздки до Черкаської області Президент Володимир Зеленський узяв участь в обласному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Захід був присвячений питанням економічного розвитку Черкаської області: розвитку та підтримці аграрного сектору, його доступу до зовнішніх ринків. Учасники також розглянули питання підготовки фахівців робітничих професій і забезпечення підприємств в умовах війни.

Президент поспілкувався з представниками бізнесу та відповів на їхні запитання.

Володимир Зеленський відзначив важливість обговорення проблем бізнесу в межах засідань Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Для нас важливі всі бізнеси: кожен фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць. Кожна компанія, юридична особа, фізична особа сьогодні дуже важливі», – сказав Глава держави.

Він також акцентував, що з метою координації зусиль між бізнесом і державою започатковано Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні» та створено Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Крім того, як заявив Президент, в умовах війни необхідно максимально убезпечити роботу бізнесу в Україні загалом і на Черкащині зокрема.

«Питання номер один – протиповітряна оборона. Ми будемо її нарощувати вітчизняними системами, передусім засобами радіоелектронної боротьби, і потужними системами західного зразка», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна збільшує потужності експортного коридору в Чорному морі та працює над створенням нового залізничного коридору територією Молдови та Румунії, який дасть позитивний результат для економіки.

Глава держави також розповів, що незабаром планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Президент наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

«Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює «в білу». Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців», – зазначив Глава держави.

За словами Президента, такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.

Зі свого боку підприємці, які працюють в аграрному секторі, подякували Володимиру Зеленському та всій його команді за відновлення судноплавства Чорним морем і забезпечення роботи «зернового коридору», що дало змогу українським аграріям експортувати свою продукцію.

Представники бізнесу також висловили подяку Президенту та уряду за державну програму «Доступні кредити 5-7-9».

«Це справді та підтримка, якої ми жадали. Ми без неї, мабуть, не витягнули б», – сказав фермер Ігор Новицький.

Принагідно аграрії звернулися з проханням збільшити ліміти щодо оборотних коштів для сільського господарства включно з тваринництвом.

Наприкінці розмови Президент подякував представникам бізнесу, які навіть в умовах воєнного стану підтримують економіку, сплачують податки і наповнюють бюджет України.

«Особливо зараз, коли були питання з нашими партнерами щодо фінансової підтримки, щодо грошей, які спрямовуються в бюджет на підтримку різних верств населення. Це дуже важливо, тому дякуємо платникам податків», – зауважив Володимир Зеленський.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступники Олексій Кулеба та Роман Машовець, перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, інші представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати, представники обласної військової адміністрації та місцеві підприємці.

