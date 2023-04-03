На Чернігівщині Президент України провів зустріч із генеральним директором ЮНЕСКО

На Чернігівщині Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулє, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава Української держави відзначив важливість солідарності ЮНЕСКО з народом України в умовах повномасштабної російської агресії.

«Дякую за реальні результати вашої роботи й підтримки України. Ми воюємо на полі бою за цінності демократії, свою свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей, а також за наші історичні цінності й культурне надбання. Дуже важливо їх захистити», – зазначив Володимир Зеленський.

Свідченням солідарності з Україною цієї міжнародної організації стало, зокрема, оформлення її інституційної присутності в нашій країні – створення у Києві офісу зв'язку ЮНЕСКО.

Сторони відзначили важливість членства України в ЮНЕСКО, яке нараховує вже 69 років та характеризується активною міжнародною співпрацею в науковій, освітній та культурній сферах.

Президент окремо наголосив на неприйнятності членства Росії в ЮНЕСКО та важливості чіткої й потужної реакції організації та її органів на війну РФ проти України.

Володимир Зеленський поінформував Одрі Азулє про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об’єкти, наголосивши, що їх загальна кількість становить близько 1190, а також про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій.

У цьому контексті Президент акцентував на важливості лідерської ролі ЮНЕСКО в залученні міжнародних партнерів до відновлення постраждалої культурної спадщини України.

Глава держави високо оцінив допомогу ЮНЕСКО в реалізації низки проектів у нашій країні, зокрема щодо забезпечення безперервності освіти та програми ментального здоров’я, що реалізується під патронатом першої леді України.

Під час зустрічі Одрі Азулє передала Главі держави сертифікат про внесення історичного центру міста Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Висловлюючи подяку за рішення щодо Одеси, Володимир Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.