На Дніпропетровщині Володимир Зеленський відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Нікополь, яке постійно обстрілюють російські окупанти.

Глава держави ознайомився із ситуацією в Нікопольському районі, наслідками терористичних ударів ворога по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

Володимира Зеленського поінформували про перебіг відновлення пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури та посилення їх захисту від можливих нових атак.

Президентові доповіли, що майже 5 тисяч будівель у районі зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади.

Постраждалим громадянам надають необхідну допомогу.

Було відзначено дієву взаємодію обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування, ефективну роботу правоохоронних органів.