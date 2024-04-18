Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва – звернення Президента
Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва – звернення Президента

18 квітня 2024 року - 20:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент на Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікацій

19 квітня 2024 року - 12:34

На Донеччині Президент відвідав медичну роту 95-ї ОДШБр та подякував воїнам і бойовим медикам

19 квітня 2024 року - 12:08

Українська та італійська сторони обговорили головування Італії в «Групі семи» цьогоріч

18 квітня 2024 року - 21:32

Президент України зустрівся з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини

18 квітня 2024 року - 21:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах
Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах

18 квітня 2024 року - 16:26

Перейти до всіх галерей

На Донеччині Президент відвідав медичну роту 95-ї ОДШБр та подякував воїнам і бойовим медикам

19 квітня 2024 року - 12:08

На Донеччині Президент відвідав медичну роту 95-ї ОДШБр та подякував воїнам і бойовим медикам

На Донеччині Президент України Володимир Зеленський відвідав медичну роту 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Глава держави поспілкувався з бійцями, які там лікуються, і запитав про забезпечення медичної роти.

Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

«Дякую за службу, за захист України. Нехай вам щастить! Бажаю одужання й перемоги», – сказав він.

Також Президент нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медалями «За врятоване життя».

«Дякую за вашу роботу. Ви докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів. Дякую, що лікуєте наших бійців та служите Україні. Бажаю вам перемоги, здоров’я та бути дуже міцними», – наголосив Глава держави.

Версія для друку