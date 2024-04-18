На Донеччині Президент відвідав медичну роту 95-ї ОДШБр та подякував воїнам і бойовим медикам

На Донеччині Президент України Володимир Зеленський відвідав медичну роту 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Глава держави поспілкувався з бійцями, які там лікуються, і запитав про забезпечення медичної роти.

Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

«Дякую за службу, за захист України. Нехай вам щастить! Бажаю одужання й перемоги», – сказав він.

Також Президент нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медалями «За врятоване життя».

«Дякую за вашу роботу. Ви докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів. Дякую, що лікуєте наших бійців та служите Україні. Бажаю вам перемоги, здоров’я та бути дуже міцними», – наголосив Глава держави.