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Ми стали на 730 днів ближчі до перемоги – звернення Президента України
Ми стали на 730 днів ближчі до перемоги – звернення Президента України

24 лютого 2024 року - 12:26

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Дякую нашим друзям за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битись, а державі зміцнюватися – Володимир Зеленський у Гостомелі

24 лютого 2024 року - 15:20

На Михайлівській площі Глава держави разом із Президенткою Єврокомісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України

24 лютого 2024 року - 14:53

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24 лютого 2024 року - 12:22

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Участь Президента у заходах до другої річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України
Участь Президента у заходах до другої річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України

24 лютого 2024 року - 14:45

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На Михайлівській площі Глава держави разом із Президенткою Єврокомісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України

24 лютого 2024 року - 14:53

На Михайлівській площі Глава держави разом із Президенткою Єврокомісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України

У другу річницю початку повномасштабної агресії Росії проти України Президент Володимир Зеленський разом із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо вшанували пам’ять полеглих захисників України у російсько-українській війні.

Глава Української держави та іноземні лідери пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

Воїни почесної варти ЗСУ встановили вінок від Президента Володимира Зеленського та вінки від голів урядів Італії, Канади, Бельгії та очільниці Європейської комісії

Під звуки сурми присутні вшанували пам’ять полеглих захисників України.

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Участь Президента у заходах до другої річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України

24 лютого 2024 року - 14:45
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