На Михайлівській площі Глава держави разом із Президенткою Єврокомісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України

У другу річницю початку повномасштабної агресії Росії проти України Президент Володимир Зеленський разом із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо вшанували пам’ять полеглих захисників України у російсько-українській війні.

Глава Української держави та іноземні лідери пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

Воїни почесної варти ЗСУ встановили вінок від Президента Володимира Зеленського та вінки від голів урядів Італії, Канади, Бельгії та очільниці Європейської комісії

Під звуки сурми присутні вшанували пам’ять полеглих захисників України.