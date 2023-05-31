На Одещині Президент представив нового голову ОДА й провів нараду щодо ситуації в регіоні

Під час робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Одещини щодо актуальної ситуації в регіоні.

На початку наради Глава держави представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

Звертаючись до нового керівника ОДА, Президент наголосив, що робота на Одещині є дуже відповідальною.

«Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави. Думаю, що ви з погляду вашого досвіду прекрасно розумієте свої завдання. Це координація всіх інституцій у воєнний час. Особливо – всіх органів влади, правоохоронних органів, місцевої влади. Дуже важливо контактувати з нашими військовими, командувачами», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, окремий пріоритет – безпека на морі, тому що необхідно забезпечити роботу зернового коридору, який є фундаментальним для економіки України.

Під час наради Президент заслухав доповіді командувача ОСУВ «Одеса» Едуарда Москальова про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОК «Південь» і готовність військових частин і підрозділів до виконання завдань за призначенням. Командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа поінформував про актуальну ситуацію в зоні відповідальності ВМС.

Володимир Зеленський також заслухав інформацію відповідних керівників про стан забезпечення життєдіяльності Одеської області та міста Одеси, оперативну та криміногенну обстановку в регіоні.

Президент відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

Учасники заходу обговорили відновлення економіки області, яка зазнала втрат унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану.

Особливу увагу було приділено соціальним питанням, зокрема забезпеченню потреб внутрішньо переміщених осіб. Окремо зупинилися на функціонуванні сфери охорони здоров’я з акцентом на важливості реабілітації військових.