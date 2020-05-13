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На робочій зустрічі під головуванням радника Президента України обговорили забезпечення врожаю-2020 в умовах карантинних заходів

1 червня 2020 року - 15:02

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко провів четверту робочу зустріч щодо продовольчої безпеки України та забезпечення врожаю-2020 на тлі заходів з протидії поширенню COVID-19.

У ній взяли участь представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства енергетики та захисту довкілля, Національного банку України, АТ «Укрзалізниця», агропромислового комплексу та аграрних асоціацій.

Олег Устенко наголосив на важливості високих показників урожайності у 2020 році та підготовки до осінньої посівної кампанії. За його словами, необхідно забезпечити ефективну координацію між галузями та відомствами, що задіяні у забезпеченні продовольчої безпеки України, зокрема – між агропромисловим комплексом, машинобудівними компаніями, хімічними підприємствами та профільними відомствами.

Олег Устенко зазначив, що минулого тижня Президент України провів зустріч, на якій обговорювалося питання допомоги держави у стимулюванні експорту.

«Йшлося про те, чим можна допомогти нашим виробникам усіх галузей для просування нашої продукції на світових ринках. І якщо є якісь пропозиції, будь ласка, профільні асоціації, долучайтеся до цієї роботи, ми зістикуємо вас з профільними працівниками, які ведуть ці справи. Скрізь, де ми можемо сприяти стимулюванню експорту, це треба робити», – сказав Олег Устенко.

Уповноважений Президента України із земельних питань Роман Лещенко також зробив акцент на важливості конструктивного діалогу щодо цього.

«Хочемо наголосити, що ми в цьому питанні не представляємо одну або іншу групу. Ми в цьому питанні представляємо Президента України, і Президент хоче отримати об'єктивну належну інформацію для того, щоб ухвалити правильне рішення», – зазначив Роман Лещенко.

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