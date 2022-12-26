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На сайті Офісу Президента і в YouTube оприлюднено програму відомого телеведучого Девіда Леттермана за участю Володимира Зеленського

27 грудня 2022 року - 14:27

На сайті Офісу Президента і в YouTube оприлюднено програму відомого телеведучого Девіда Леттермана за участю Володимира Зеленського

На сайті Офісу Глави держави і в YouTube доступна програма відомого ведучого Девіда Леттермана «Мій наступний гість не потребує представлення» за участю Президента України Володимира Зеленського.

Інтерв'ю було записане у жовтні в Києві, на станції метро «Майдан Незалежності», а вийшло на сервісі Netflix у грудні.

Девід Леттерман – культовий ведучий американського телебачення. За 33 роки роботи він провів понад 6 тис. випусків власних ток-шоу та отримав безліч телевізійних премій.

Програма «Мій наступний гість не потребує представлення» виходить на Netflix із 2018 року. За цей час у гостях у Девіда Леттермана побували Джордж Клуні, Раян Рейнольдс, Барак Обама, Біллі Айліш та інші знаменитості першої величини.

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