На сектор безпеки й оборони у проекті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у проекті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн на сектор безпеки й оборони, а також індексацію пенсій. Про це він повідомив у відеозверненні, коментуючи результати наради з головою уряду, міністром фінансів та профільним заступником керівника Офісу Глави держави.

«Зрозуміло, що це буде бюджет країни, яка воює. Урядовці представлять параметри проекту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти – політично важливі. Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один», – наголосив Володимир Зеленський.

Другим важливим пунктом, за словами Президента, є забезпечення соціальних зобов’язань у повному обсязі.

«Зокрема, хочу, щоб мене почули українські пенсіонери: уряду поставлено завдання наступного року так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів», – зазначив він.

Третім пунктом, який має бути врахований при підготовці проекту держбюджету на 2023 рік, Володимир Зеленський назвав максимальне скорочення всіх некритичних видатків держави, щоб пройти складний час та забезпечити фінансову й соціальну стабільність.

«Все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій», – сказав Глава держави.

Крім того, за словами Президента, у проекті державного бюджету на 2023 рік мають бути передбачені рішення з активізації економічних відносин у країні.

«Програма кредитування «5-7-9%» зберігається. Діятимуть також інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників», – повідомив Володимир Зеленський.

«І пʼяте. Буде створений спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема з конфіскованих російських активів», – додав він.

Президент висловив переконання, що проект бюджету буде поданий до Верховної Ради України вчасно, як це й передбачено законом.