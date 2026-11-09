На Ставці обговорили виклики через російську операцію проти української енергетики та мостів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участю представників прифронтових регіонів, зокрема Харкова, Херсона, Дніпра, Сум, Донеччини. Також у ньому взяли участь міський голова Києва, урядовці та військове командування.

«Багато, дуже багато питань, які треба вирішити для тих областей, для тих міст і для тих громад, яким найважче через усі ці російські удари. Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл», – сказав Глава держави у вечірньому зверненні.

За словами Президента, щотижня оновлюються заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади були ефективними в захисті людей. Кабінет Міністрів України готовий розв’язувати питання, які на місцях не розв’язувались, і державні ресурси можна додати там, де це потрібно.

«Усі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості», – наголосив Володимир Зеленський.

Була на Ставці також доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про позиції України на фронті. Глава держави наголосив, що зараз наші воїни посилюють українські переговорні позиції.

«Цими днями наші захисники, захисниці забезпечують і рекордні результати у знищенні російських окупантів: у Росії рекордні втрати на фронті – щодобові та щотижневі. І працюють і українські далекобійні санкції. Ми цілком справедливо відповідаємо Росії на її війну й доводимо, що війну потрібно завершити. Росія може це зробити – завершити свою війну. Важливо, щоб Америка саме в цьому переконувала Росію», – додав Президент.