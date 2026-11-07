Президент привітав воїнів ДШВ зі святом і відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 25 воїнів Десантно-штурмових військ та вручив бойовий прапор і стрічку почесного найменування підрозділам ДШВ з нагоди Дня Десантно-штурмових військ, який відзначається щороку 8 листопада.

«Ви гордість нашої української армії, справді одна з найбільш сильних, найбільш результативних, найбільш достойних складових Сил оборони України. Воїни ДШВ проявили себе героїчно ще в боях після початку російської агресії у 2014 році», – зазначив Глава держави.

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ брали участь в операціях у Слов'янську, Краматорську, Шахтарську, Дебальцевому, Лимані, на Савур-Могилі, в Донецькому та Луганському аеропортах, в інших місцях Донеччини та Луганщини. Після повномасштабного російського вторгнення українські десантники стали однією з основ захисту незалежності України та цілком справедливого повернення війни в Росію. Десантно-штурмові війська брали участь у захисті Києва, обороні Миколаєва, у найбільш важких боях на Донеччині та Харківщині, у звільненні правобережжя Херсонщини, в операції в Курській області, яка вперше перенесла бойові дії на територію Росії.

«Це причини, чому Україна зараз є, чому Україна може боротись за мир для себе й чому українці заслуговують бути на рівних з усіма іншими у світі. Українці вміють захищати себе. Україна – одна з тих держав, яка вміє захищати свої інтереси й відповідати на те зло, яке приніс ворог. Україна вміє відповідати сильно та якісно. Бо ви є у нас, бо ви є в України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив і внесок Десантно-штурмових військ в успішну операцію на Олександрівському напрямку, яка дала Україні змогу повернути понад 800 квадратних кілометрів території.

Глава держави наголосив, що Україна шанує та пам'ятає всіх воїнів, які віддали життя в боротьбі заради своєї країни. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України. Найвищу державну нагороду отримали:

Сержант Олексій Капелюшний. Виконував бойові завдання на Донеччині: за допомогою РПГ-7 знищував техніку та особовий склад ворога. Вісімнадцятого березня 2022 року разом з іншими воїнами опинився в оточенні, де вони організували кругову оборону в одному з будинків. Після загибелі всіх побратимів продовжував бій, але внаслідок вибуху гранати зазнав важких поранень і перелому ноги, яку згодом був змушений самостійно ампутувати. Олексій Капелюшний потрапив у полон, але 29 червня 2022 року його вдалося повернути додому.

Солдат Юрій Голубченко. Виконував бойові завдання на позиціях у Донецькій області майже 200 діб і за цей час знищив близько 100 окупантів. З лютого до серпня брав участь у штурмових і стабілізаційних діях, перебував в оточеннях, проводив евакуацію поранених побратимів. Зокрема, 25 квітня у складі підрозділу під час чотиригодинного бою проти більших у п’ять разів сил противника зупинив просування ворога. Тридцятого липня Юрій Голубченко дістав поранення, але після лікування повернувся на службу.

Також двоє воїнів нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг»:

Солдат Віталій Мусієнко. Понад 50 діб виконував бойові завдання на позиціях на Донеччині, відбивши понад 10 ворожих штурмів і знищивши 17 окупантів. Зокрема, 15 липня, прикриваючись густим туманом, за підтримки мінометів ворог штурмував позицію з кількох напрямків. Віталій Мусієнко підпустив до себе ворожу групу та кидком гранати ліквідував трьох окупантів. Ще дві штурмові групи противника знищили ударними дронами, і ворог відступив.

Капітан Василь Клюба. Цього року під його командуванням було знищено понад 30 російських артилерійських гармат, більш ніж 25 місць зосередження окупантів, вісім автомобілів і 12 антен керування дронами.

Президент вручив воїнам ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів, «За мужність» І-ІІ ступенів, а також медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Крім того, Глава держави вручив бойовий прапор 147-й окремій артилерійській бригаді та стрічку почесного найменування «імені гетьмана Богдана Ружинського» 132-му окремому розвідувальному батальйону.