Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях для України – Володимир Зеленський за результатами розмови з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави зазначив, що зараз через російські удари в багатьох українських містах і громадах складна ситуація з постачанням електрики, води й тепла. Найважче – у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

Лідери домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть змогу оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим.

Також обговорили додаткову енергетичну й гуманітарну допомогу для підготовки до зими та євроінтеграційні питання. Президент відзначив, що минулого тижня Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення Європейського Союзу, де успішно оцінила прогрес України. Важливо відкрити всі кластери й почати закривати розділи.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили й дипломатичні зусилля для досягнення миру. Днями були переговори в Брюсселі, де команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи. Глава держави та Президентка Єврокомісії скоординували позиції щодо зустрічі в Абу-Дабі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе для того, щоб тристоронній формат дав результати.