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Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Індії дипломатичний процес і кроки, що можуть наблизити закінчення війни

9 листопада 2026 року - 16:40

Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Індії дипломатичний процес і кроки, що можуть наблизити закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Глава держави розповів про ситуацію в дипломатії. Україна активно готується по кожному з питань, які є в адженді зустрічі в Абу-Дабі.

Президент наголосив, що з боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії.

«Пан Прем’єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати. Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни», – зазначив Володимир Зеленський.

Одним із таких напрямів може бути продовольча безпека. Лідери обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником у налагодженні продовольчих коридорів, і Україна розраховує на продовження зусиль у цьому напрямі.

«Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей у різних країнах», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді домовилися, що їхні команди будуть на зв’язку щодо цих та інших двосторонніх питань.

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