На Сумщині Президент зустрівся з підприємцями – учасниками платформи «Зроблено в Україні»

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрівся з українськими виробниками.

Глава держави ознайомився з продукцією місцевих підприємств. Президент подякував бізнесу за підтримку економіки держави та створення робочих місць під час війни. Він наголосив, що центральна й регіональна влада повинні перебувати в постійному діалозі з бізнесом.

«Для мене дуже важливо, щоб поява нової національної платформи «Зроблено в Україні» стала результативною. Тому ми перейшли від державної ініціативи до регіональних зустрічей і працюватимемо в регіональних офісах», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав усі регіони країни долучатися до роботи платформи «Зроблено в Україні» задля підтримки українських товаровиробників.

«Ми готові допомагати із замовленнями регіональному бізнесу, який може мати й державні замовлення. Сьогодні ми говоримо про те, як побачити все, що ви можете, як підписати конкретні контракти, щоб ви збільшували кількість робочих місць і розвивали економіку нашої держави», – сказав Президент.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що платформа «Зроблено в Україні» покликана стимулювати українські підприємства збільшувати обсяги виробництва й нарощувати експорт.

«Ми хочемо стимулювати українське виробництво та українське споживання», – наголосила вона.

Як зауважила Юлія Свириденко, на Сумщині відкрито перший регіональний офіс платформи «Зроблено в Україні». Він орієнтований на мікро- та малий бізнес. Підприємці зможуть отримати кваліфіковану консультацію та інформацію про програми підтримки.

Цього року в межах «Зроблено в Україні» Сумщина одержить понад 1 млрд грн.

Відповідаючи на запитання представників бізнесу, Президент наголосив на важливості механізмів локалізації як складової політики «Зроблено в Україні».

«Головне, що підприємство тут сплачує податки, виробляє, має робочі місця», – акцентував Глава держави.