На Сумщині Володимир Зеленський нагородив людей, завдяки яким тримається регіон у час повномасштабної війни

Під час робочої поїздки до Сумської області Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди людям, які забезпечують життєдіяльність Сумщини в час повномасштабної російської агресії.

Глава держави зазначив, що ці люди заслуговують на вдячність українського народу за те, що Сумщина вистояла, бореться й переможе.

«Вдячний рятувальникам, працівникам медичної сфери, енергетикам, які долають дуже серйозні виклики. Вдячний поліції. Всім тим, хто живе Сумщиною та бореться від душі й серця», – наголосив Володимир Зеленський і побажав здоров’я їхнім родинам.

Президент також переказав побажання перемоги представникам різних професій, які залишаються на Сумщині.

«На сьогодні це найголовніший виклик – любити Україну в Україні», – зазначив він.

Глава держави вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня працівникам «Сумиобленерго» (одному з них посмертно), а також нагородив медалями «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «За врятоване життя» медиків Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, поліцейських і рятувальників. Вони були відзначені за мужність і самовідданість під час захисту територіальної цілісності України й подолання наслідків збройної агресії Росії.