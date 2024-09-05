На своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. І дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей. Це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики та відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України. Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати.

Друге, що важливо сказати. Є вже чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. І ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні – це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся в липні. Зараз міністр оборони України провів низку зустрічей у Франції, Британії, Німеччині. Ми постійно говоримо з американськими партнерами. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Італією. Предметно вже підготувались до нового засідання «Рамштайну», яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось із партнерами, потребує максимально оперативної реалізації. Коли рішення швидкі, Росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів. Це стосується і захисту наших міст і громад від ударів, і підтримки наших воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей. Та й загалом – стійкості світу, який хоче й надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не в залежності від божевілля тих чи інших «путіних».

І ще одне.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Особливо – Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також – операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди.

Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється, хто працює заради України!

Слава Україні!