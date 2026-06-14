На території Києво-Печерської лаври Президент подякував усім службам, які ліквідували наслідки нічної російської атаки

Президент України Володимир Зеленський прибув на одне з місць, по якому Росія завдала удару в ніч на 15 червня, – на територію Києво-Печерської лаври. Рятувальники вже ліквідували пожежі, що виникли в Лаврі, зокрема в Успенському соборі, та в «Мистецькому Арсеналі». Були залучені понад 140 рятувальників і 40 одиниць техніки. Ліквідація наслідків атаки в цій частині міста тривала більш ніж п’ять годин.

Глава держави подякував усім службам, які працюють на місцях обстрілів, і всім, хто допомагає.

«Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та “Мистецький Арсенал”», – зазначив Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві та п’ятьох загиблих. За словами Президента, загалом у країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна перебуває в постійній комунікації з партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування. Президент відзначив важливість того, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать.

«Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар. Дякую всім, хто з Україною», – зазначив Глава держави.

У ніч на 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву, Харкову, Дніпру, містах і громадах у різних регіонах України. Під час цієї атаки росіяни застосували 70 ракет різних типів – балістичні, крилаті, протикорабельні – і 611 дронів, із яких більшість – «шахеди».