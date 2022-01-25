На туристичних маршрутах у португальських Лісабоні, Порту та Сінтрі звучатиме українська 

У межах проекту першої леді Олени Зеленської зі створення українських аудіогідів для визначних світових пам’яток екскурсії українською з'явилися в трьох містах Португалії.

Так, українська мова звучить на туристичних автобусних маршрутах другою столицею країни – містом Порту, де розташовані міст Дона Луїша I та монастир Серра-до-Піллар, включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Аудіоекскурсія українською доступна також у Лісабоні, а саме у його найвизначніших пам’ятках – Беленській башті XVI століття та монастирському комплексі Жіронімуш, що є пам'яткою архітектурного стилю мануеліно.

Крім того, українським аудіогідом можна скористатися на маршрутах міста Сінтра, де розташовано багато екзотичних парків, монастирів, замків, серед яких Національний палац Пена – відомий у світі зразок романтизму XIX століття.

Створення аудіогідів українською мовою в музеях та пам’ятках світового значення було розпочато у 2020 році за ініціативою першої леді України.

Ідею реалізовано вже у 26 країнах світу. Зокрема, українською проводяться аудіоекскурсії в Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія) тощо.

«Це частина великого проекту з поширення української мови у культурному просторі планети. Визначні туристичні об’єкти світу мають заговорити з українськими гостями українською нарівні з іншими мовами», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента закликала українських туристів запитувати україномовні гіди під час подорожей і таким чином формувати попит на українську та ставати амбасадорами рідної мови у світі.

Українські аудіогіди в Португалії реалізовано завдяки співпраці Посольства України в Португальській Республіці з компанією DouroAcima (офіційний представник відомого світового екскурсійного оператора City Sightseeing у Португалії).