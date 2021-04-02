На виконання завдання Президента України уряд затвердив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року

На виконання указу Президента України Володимира Зеленського та в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. Також під час засідання уряд підтримав пропозицію дружини Глави держави щодо створення Ради безбар’єрності, яка здійснюватиме моніторинг та контроль виконання цієї Стратегії.

Національна стратегія – це перший в Україні комплексний документ, який передбачає створення безбар’єрного простору в усіх сферах життя та для всіх суспільних груп, зокрема людей з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, батьків маленьких дітей та дітей з інвалідністю.

Олена Зеленська не лише актуалізувала тему безбар’єрності в Україні, а й запропонувала бачення безбар’єрності як нової суспільної норми, яка стосується кожного громадянина.

«Для мене важливо, що Кабмін затвердив першу Нацстратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні. Мені здається, зараз вона дуже на часі. В суспільстві сформувався запит на безбар’єрність, і лише системні дії здатні руйнувати бар’єри в суспільстві. Стратегія – це перший, але важливий крок», – зауважила вона.

За словами першої леді, йдеться не лише про доступність інфраструктури міст і громад. Нацстратегія також включає заходи із залучення та підтримки для всіх українців, які відчувають бар’єри в освіті, працевлаштуванні, отриманні послуг. Адже у повсякденному житті з перепонами стикаються й маломобільні люди, коли не можуть потрапити у будівлю через відсутність пандуса, і літні люди, які не можуть отримати послугу онлайн, бо не мають доступу до Інтернету, і випускники навчальних закладів, які не можуть влаштуватися на роботу за спеціальністю через упереджене ставлення. Тож документ закладає бачення майбутніх перетворень і усунення бар’єрів у працевлаштуванні та підприємництві, навчанні протягом життя, доступі до публічної інформації, цифровізації, адміністративних сервісах, отриманні медичних послуг.

До створення Національної стратегії було залучено максимально широке коло експертів, громадських та благодійних організацій, профільних фахівців. Вона була розроблена міжвідомчою робочою групою при Кабінеті Міністрів України, до якої увійшли 11 міністрів, народні депутати, представники Офісу Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень, громадянського суспільства та експерти.

Затвердження Нацстратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні – це крок уперед для всієї держави. З ухваленням цього фундаментального документа наша країна стає більш інклюзивною та налагоджує ще міцніший зв'язок з країнами Європейського Союзу, де принцип рівних прав та можливостей – в основі усіх державницьких рішень. ЄС розглядає безбар’єрність не лише як усунення перепон у фізичному просторі, а і як протидію дискримінації щодо будь-якої соціальної групи.

Також створено Раду безбар’єрності – консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів, який проводитиме моніторинг виконання передбачених заходів, розробки та реалізації програм, звітуватиме про виконання цільових показників.

Це буде майданчик для обговорення та пошуку спільних рішень, координації міжсекторальної взаємодії. До Ради безбар’єрності увійдуть представники уряду, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.