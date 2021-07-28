На Всеукраїнському форумі «Україна 30» Олена Зеленська презентувала 26-й україномовний аудіогід

На Всеукраїнському форумі «Україна 30. Імідж України» перша леді Олена Зеленська разом з Послом України в Німеччині Андрієм Мельником презентували 26-й україномовний аудіогід у межах проекту культурної дипломатії. Цього разу українська мова зазвучала в стінах німецького палацу Сансусі, який до 1914 року був літньою резиденцією прусських королів. Сьогодні комплекс входить до десятки найвідоміших архітектурних пам’яток Німеччини, щороку його відвідують близько 350 тисяч осіб.

Сансусі – це одноповерхова вілла, що складається з десяти головних залів: мармурового, концертного залів, кабінету, бібліотеки, довгої галереї тощо. Відомо, що в часи Другої світової війни Сансусі був місцем зберігання цінних предметів мистецтва з потсдамських і берлінських палаців.

«Аудіогіди – це своєрідний портал. Натиснувши одну кнопку й обравши синьо-жовтий прапорець, уже зараз можна почути, як 26 музеїв у 17 країнах світу говорять з нами українською. Я дуже хочу та вірю, що з кожним новим аудіогідом ми будемо розширювати нашу географію, як це відбувалося цього року», – зазначила перша леді.

У межах форуму також відбулося масштабне обговорення культурної й інформаційної політики держави та її пріоритетів. Олена Зеленська наголосила на важливості роботи в напрямі культурної дипломатії, що є наймасштабнішим майданчиком для діалогу та доступним простором для спілкування й взаєморозуміння між країнами: «Ми помітні у світовому культурному просторі. Нас видно й нас чути. І я хочу, щоб наш голос звучав ще сильніше».

Нагадаємо, що за останні два роки перша леді розширила мережу аудіогідів у музеях світу. Українська мова вже звучить у Франції, Італії, Австрії, Німеччині, Туреччині, Латвії, Литві, Чорногорії, Киргизстані, Узбекистані, Данії, Швеції, Вірменії, Казахстані, Болгарії, Азербайджані, Кенії.