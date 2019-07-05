На Закарпатті Президент пообіцяв неспокійні часи контрабандистам і тим, хто їх «кришує»

6 липня в Ужгороді Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка. Представлення відбулося у приміщенні Закарпатської митниці. Глава держави наголосив, що його команда серйозно налаштована на боротьбу з контрабандою.

«Ви не хвилюйтеся, ми вас будемо підтримувати обов'язково. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою та «кришують» її. Це головний «привіт» вам із Києва, чому ми приїхали в такому складі», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що на Закарпаття разом з Президентом прибули, зокрема, т. в. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов, керівник Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники – Олексій Гончарук і Руслан Рябошапка, новий голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, в. о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

Президент наголосив: його команда хоче донести, що відтепер передавати «нагору» нічого не треба.

Глава держави також закликав присутніх до співпраці з Ігорем Бондаренком і додав, що має бути очищено керівництво митниці, прикордонної служби та прокуратури Закарпаття. Він також закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць за два дні самостійно написати заяви на звільнення. Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб.

«Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати як нормальні люди. Не казати про маленькі зарплати, не жалітися. Просто стати професіоналами і працювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що у понеділок підпише указ про боротьбу з контрабандою.

Зі свого боку Олексій Гончарук, який опікується економічними питаннями, під час наради щодо облаштування прикордонної митної та дорожньої інфраструктури, підкреслив, що Україна перетворилася на «світовий хаб» з постачання контрабандних сигарет до Європи. Також процвітає контрабандне перевезення брендових товарів – попри те що прикордонники та митники звітують про дедалі ефективнішу роботу.

«Чи поважатимуть нас після цього європейські колеги і чи можемо ми розраховувати на нормальну розмову? Питання риторичне», – зауважив Олексій Гончарук.

Він також підкреслив, що боротьба з контрабандою допоможе Україні виплатити борги іноземним кредиторам.

Зазначимо, що перед нарадою Володимир Зеленський відвідав міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ужгород» та вказав на неприпустимість зволікання із запуском роботи сканувального комплексу, який забезпечить прозору роботу митниці та оформлення вантажів і боротьбу з контрабандою.