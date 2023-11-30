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Обговорили залучення ресурсів у фортифікаційні роботи: пріоритет очевидний – звернення Президента України
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На Запоріжжі Президент провів нараду щодо фортифікації

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На Запоріжжі Президент провів нараду щодо фортифікації

У межах робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд.

Глава держави заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова та його першого заступника Олександра Павлюка. Також доповідали представники військових адміністрацій, місцевої влади та військові командувачі.

Учасники наради обговорили питання фортифікаційного облаштування опорних пунктів та спорудження укріплень на основних оборонних рубежах, зокрема на Авдіївському, Мар’їнському, Куп’янсько-Лиманському напрямках, а також у прикордонних регіонах, що межують із країною-агресором та Білоруссю.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко доповів про будівництво укриттів у школах регіону.

Учасники наради приділили окрему увагу залученню ресурсів, зокрема фінансування, для будівництва фортифікаційних споруд і форматам співпраці з приватним бізнесом, який міг би долучатися до виконання таких робіт чи постачання необхідних матеріалів.

Президент України наголосив, що належне облаштування оборонних рубежів має стати пріоритетним питанням, зокрема у фронтових областях.

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