На запрошення Президента України посли різних держав проведуть два дні на Херсонщині

Під час робочої поїздки на Херсонщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся з групою послів, які на його запрошення два дні проведуть у області. Зокрема, серед послів – представники країн G7, ГУАМ, інших країн Європи та Азії, а також європейських інституцій.

Володимир Зеленський розповів про кроки, які здійснює держава та область для розвитку Херсонщини. Зокрема, про програму «Велике будівництво», в межах якої завершать інфраструктурні довгобуди, про концесійні та інвестиційні проекти, що допоможуть економічному розвитку регіону.

Окремо Глава держави звернув увагу на законодавчі ініціативи, які мають спростити роботу іноземних інвесторів в Україні та відкриють більше можливостей для інвестування. Наприклад, закон про гральний бізнес, про концесію, водний транспорт тощо.

«Ми хочемо, щоб ви побачили, що Херсонщина – це перлина півдня України. Щоб ви відчули на собі, як чудово можна відпочити у нас, побачили наші принади – як туристичні, так і інвестиційні, наших гостинних людей, наш відповідальний бізнес», – сказав Володимир Зеленський і побажав дипломатам гарного відпочинку.

За два дні посли відвідають основні перлини Херсонської області. Зокрема, Національний заповідник «Асканія Нова», виноробне господарство князя Трубецького, острів Джарилгач, який називають українськими Мальдівами, тощо.

У зустрічі також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, які й організували ознайомчу поїздку для дипломатів.