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На знак подяки Литві за підтримку в боротьбі з агресором на Алеї сміливості у Києві відкрили табличку з ім’ям Прем’єр-міністра Інгріди Шимоніте

26 листопада 2022 року - 19:07

На знак подяки Литві за підтримку в боротьбі з агресором на Алеї сміливості у Києві відкрили табличку з ім’ям Прем’єр-міністра Інгріди Шимоніте

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві та взяли участь у відкритті символічної таблички з ім’ям голови литовського уряду. Цю табличку створили на знак подяки за допомогу, яку Литва надала Україні в боротьбі з російським агресором.

Як наголосив Глава Української держави, імена наших друзів і партнерів, які були поряд з українцями з початку повномасштабного вторгнення Росії, мають бути закарбовані не лише в пам’яті людей, а й у металі, щоб їх бачили наступні покоління.

«Це місце для великих людей, які допомагають Україні, підтримують нас із початку повномасштабного вторгнення Росії. Я хочу подякувати вам», – сказав Володимир Зеленський.

Інгріда Шимоніте зазначила, що допомога й підтримка – це найменше, що литовський народ може зробити для України, щоб віддячити за ту стійкість і звитягу, яку виявляють українці заради всієї Європи.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки висловила думку, що заснування Алеї сміливості спонукатиме друзів України приходити на це місце. Вона зазначила, що відвідає Алею разом зі своїми друзями та сім’єю після перемоги України.

«Ми будемо стояти до вашої перемоги, тому що те, що ви робите, важливо й для нас», – сказала Інгріда Шимоніте.

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