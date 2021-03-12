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На зустрічі радників лідерів «Нормандської четвірки» у форматі відеоконференції обговорили повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі

18 березня 2021 року - 22:11

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер узяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки», що відбулася у форматі відеоконференції.

На початку зустрічі Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні «Нормандської четвірки» спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

«Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Андрій Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за конструктивну позицію й готовність сприяти у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню.

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