Надайте доступ до «Ізоляції» – глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вимагає від ОРДЛО негайно забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до незаконно утримуваних громадян України

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук наголошує, що домовленості лідерів Нормандського формату, досягнуті в Парижі, щодо забезпечення повного й безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до утримуваних осіб виконуються лише Україною.

Леонід Кравчук нагадав, що ОРДЛО та Російська Федерація не виконують також домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу для МКЧХ, досягнутих під час зустрічі радників лідерів Нормандського формату, що відбулася 11 вересня цього року в Берліні.

У зв’язку з цим він підкреслив, що «Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України, про що свідчать листи та звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні».

Глава української делегації в ТКГ, зокрема, повідомив, що 12 грудня 2019 року український парламент вніс зміни до Закону України «Про попереднє ув’язнення» з метою забезпечення безперешкодного доступу представників МКЧХ до осіб, що перебувають під вартою.

Він зазначив, що «Україна глибоко вдячна МКЧХ та ОБСЄ, зокрема главі делегації МКЧХ в Україні пані Флоранс Жиллєтт, а також координатору робочої групи з гуманітарних питань в ТКГ послу Тоні Фрішу, за послідовну підтримку справедливих вимог української сторони. Водночас усі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються й не виконуються саме з боку ОРДЛО та Російської Федерації».

«Неприпустимо й обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю й відвідати 175 утримуваних в ОРДЛО громадян України вдалося одержати відповідь лише щодо однієї особи!» – наголосив Леонід Кравчук.

«Не менше обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання над нашими громадянами й забезпечити доступ до них представників МКЧХ», – додав він.

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що доступ має бути наданий, серед іншого, «до секретної донецької в'язниці «Ізоляція», сумно відомої через катування українців і нелюдські умови утримання, та всіх інших катівень».