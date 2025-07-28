Надзвичайно вагома заява Президента Трампа; і це правда – саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Перш за все я хочу подякувати всім нашим воїнам, які захищають українське небо. За ніч на сьогодні ще три сотні російських дронів на рахунку в наших воїнів – багато збито. Є хороші результати збиття «шахедів» дронами-перехоплювачами. Добре відпрацювали армійська авіація, авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи. Ми максимально збільшуємо все, що може дати додатковий захист нашим містам, нашим українським громадам. Я дякую всім, хто допомагає.

Вчора в розмові з Президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар РНБО разом із командою Офісу все підготували. Визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані.

Сьогодні я говорив із Президентом Естонії. Я подякував йому за підтримку, і особливо ціную позицію Естонії, позицію всіх держав Балтії на напрямі євроінтеграції. Чітка, принципова позиція. Так само як і інші наші друзі у Євросоюзі – дуже дякую. Україна виконує те, що обіцяє.

Сьогодні є надзвичайно вагома заява Президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно – російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили – і всі партнери це знають, – що санкції – це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий. Україна як і завжди готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з Президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром. Я дякую всім у нашій українській зовнішньополітичній команді, хто працює заради цього – хто працює заради реально змістовних відносин з Америкою.

Ще кілька речей.

Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій «А» СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів. Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України.

Сьогодні був у Координаційному штабі з питань військовополонених – була у нас особлива зустріч, яка присвячена саме цьому дню: сьогодні день памʼяті, День, коли ми згадуємо убитих в Оленівці. Росіяни тоді скоїли одне з найбільших убивств, вибухом і пожежею вони вбили понад 50 «азовців» в Оленівці, ще майже 150 були важко поранені. Абсолютно жахливий злочин. І відтепер щороку українці будуть вшановувати пам’ять усіх наших людей, які були вбиті, які були страчені, закатовані в російському полоні, у російських тюрмах, у російських таборах та на фронті. Сьогодні команда штабу доповідала про те, який стан справ зараз із нашими людьми, яких ми шукаємо серед полонених, яких ми повертаємо. Були також і ті, кого ми вже повернули. Тайра, Леніє Умерова, «азовці», воїни Збройних Сил України. Військові та цивільні. Ми обговорили те, що треба робити для кращої реабілітації наших людей після полону. Ми говорили про те, як можемо зробити більш ефективною організацію обмінів. Я доручив готувати за підсумками цієї розмови, зокрема, законопроєкти, які дадуть більше прав, дадуть більше можливостей звільненим із полону. Є рішення, які можуть зробити Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, військове командування, перемовна група. За результатами цього тижня я очікую на виконання і доповідь. Уже 5857 наших людей ми повернули завдяки обмінам. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Ми маємо повернути всіх. Українці заслуговують жити в мирі, у себе вдома, у незалежній українській державі.

Слава Україні!