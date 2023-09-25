Найкраще – щоб ми могли виробляти передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку Україні, і ми будемо виробляти – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні був важливий звіт від міністра оборони Умєрова: перші американські танки «Абрамс» уже в Україні. Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення.

Працюємо й для того, щоб отримати всі інші так необхідні нам збройні можливості. Це стосується і F16 – триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї – ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є.

Найкраще – щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва.

І, до речі, ми бачимо вже дуже чітку зацікавленість світу працювати з нами заради нової оборонної сили не лише України, але й наших партнерів. Нашого світу загалом – світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресій і терору, які Росія намагається зробити нормою.

Сьогодні міністр стратегпрому Камишін доповів щодо підготовки першого Форуму оборонних індустрій: вже є понад 160 компаній, які будуть учасницями. 26 країн. Різні частини світу: Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектра озброєнь. Ми зробимо все, щоб об’єднати світ заради створення нового й потужного арсеналу для України та всіх захисників міжнародного права.

Провів сьогодні також наради щодо підсумків візиту в США й Канаду та зустрічей із лідерами держав-партнерів на полях Генеральної Асамблеї ООН. Усі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України – все маємо реалізувати якнайшвидше. Щодо кожного з напрямів визначаємо конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей.

Оборона, політична взаємодія, посилення й очищення інституцій, енергетика, відновлення.

Окрема увага – призначеній спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. Це дуже важливе призначення. Це чіткий символ довіри Америки до майбутнього України. Я провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була й у Вашингтоні – на переговорах у розширеному складі з Президентом Байденом. Продуктивний настрій. І для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та в Україні.

Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати. Перше: Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Це повністю раціонально. Друге: поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить. Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути.

І ще одне.

Я хочу подякувати всім нашим воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, воїнам мобільних вогневих груп, які щодня й щоночі відбивають російські ракетні та дронові удари.

Лише під час однієї атаки проти України минулої ночі ворог використав 33 ударні засоби – «шахеди», ракети. Більшість із них – проти Одеси та області. Більшість із них збито. На жаль, не всі. На жаль, були влучання. Але 30 цілей із 33 були знешкоджені. Важливо пам’ятати, що кожна знешкоджена ціль – це врятовані життя.

І ми відповімо Росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади. І за Одесу, і за Берислав і Херсон, за Донеччину, Харківщину, Сумщину. За всі наші регіони. Я дякую всім, хто рятує людей після ударів окупантів! Я дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати Україну!

Слава нашим воїнам!

Слава всім, хто працює заради держави!

Слава Україні!

