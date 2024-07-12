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Нам необхідна ваша допомога для збереження життів та відновлення – Олена Зеленська під час зустрічі з американськими бізнесменами та благодійниками

13 липня 2024 року - 15:52

Нам необхідна ваша допомога для збереження життів та відновлення – Олена Зеленська під час зустрічі з американськими бізнесменами та благодійниками

Під час візиту до Солт-Лейк-Сіті перша леді зустрілася з бізнесменами та філантропами і закликала їх брати участь у відновленні України. 

Олена Зеленська подякувала за допомогу нашій країні та розповіла про наслідки російського обстрілу 8 липня, внаслідок якого, зокрема, було зруйновано один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.  

«Ця брутальна атака вкотре демонструє, що Україна потребує уваги та підтримки світу. Нам необхідна ваша допомога для збереження життів та відновлення. Моя місія зараз – не лише доносити світу правду про події в Україні, але й активно долучатися до відновлення моєї країни та допомоги українцям», – зазначила перша леді.

Вона розповіла, як завдяки співпраці з американськими меценатами втілюються проєкти Фундації Олени Зеленської з облаштування шкільних укриттів, забезпечення учнів гаджетами для дистанційної освіти, зведення будинків для великих прийомних родин і створення освітніх класів на базі лікарень – «Шкіл супергероїв».

«Така школа ще в понеділок зранку була в «Охматдиті». Але більше її немає. Один навчальний клас повністю зруйнований після прямого прильоту ракети. Ще один – освітній простір для дошкільнят – суттєво пошкоджений. Діти та вчителі, на щастя, не постраждали. Фундація взяла на себе зобовʼязання відновити знищений освітній простір у лікарні «Охматдит», – розповіла перша леді.

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