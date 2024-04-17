Нам потрібен дієвий фінансовий щит – Президент під час круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку

Пані та панове!

Шановні захисники світової стійкості!

Це надзвичайно важливо, що оборона України від російської агресії може спиратися на стабільність нашого суспільства – наших життєво важливих систем, зокрема фінансової системи. Ми досягли цього у взаємодії з вами. Дякую.

Хочу зараз підкреслити три пріоритети.

Перше – передбачуваність. Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит. На жаль, цього року ще досі не закриті наші мінімальні бюджетні потреби, і ми розраховуємо на вашу підтримку – усіх країн-партнерів, усіх міжнародних інституцій, які залучені, та, зокрема, на підтримку Сполучених Штатів, на відповідне рішення Конгресу – сильне рішення, яке відображатиме американське лідерство.

Друге – справедливість. Заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Для цього треба нарешті знайти формат рішення та спрямувати російські активи для захисту життя в Україні. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.

І третій пріоритет – це планування. Вже зараз ми маємо планувати 25-й рік. Росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. Ми вже продемонстрували, що здатні робити навіть складні реформи й трансформації в час війни. І для цього потребуємо подальшої вашої підтримки: як прямої для відбудови та відновлення нашої енергетичної системи, так і інструментами для бізнесу на кшталт експортного фінансування постачання вашого обладнання та технологій, також страхування інвестицій вашого бізнесу з боку ваших кредитно-експортних агентств.

Кожну з деталей щодо цих трьох пріоритетів представлять наші урядовці.

Сподіваюся, разом забезпечимо, що життя візьме гору над терором.

Дякую за підтримку!

Хочу також зараз окремо подякувати пані Крісталіні Георгієвій за роботу з Україною. І вітаю вас із переобранням на посаду директора-розпорядника МВФ. Також дякую вам, пане Аджаю Банго, шановний президенте, і всій команді Світового банку.

Дякую кожному з партнерів!

Слава Україні!