Нам вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Нарешті можна сказати, що нам вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень. Той, який нам зараз справді потрібний.

Тепер у наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нас значно підготовленішими до будь-яких ескалаційних планів Росії й тих ударів, яких держава-терорист завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні.

Я дякую всім, хто допомагає нам захищати нашу державу та українців!

За час після мого візиту до Сполучених Штатів Америки два тижні тому у нашому дипломатичному марафоні було вже понад 20 етапів.

Це моє спілкування з лідерами Німеччини, Швеції, Японії, Хорватії, Іспанії, Латвії, Туреччини, Франції, Данії, Румунії, Канади, Норвегії, Британії, Нідерландів, Ізраїлю, Греції та Індії. Плюс перші мої переговори цього року з Президенткою Єврокомісії. Плюс постійні контакти з представниками США. Наприклад, сьогодні в Києві була делегація Сенату, а також відбулася розмова між міністрами оборони України та США.

І сьогодні ж оголошено про новий – і дуже потужний! – пакет американської оборонної підтримки для нашої держави.

Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів.

Я дякую Президенту Байдену, дякую конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон. Бачимо абсолютно конкретні результати цього візиту й наших переговорів.

Маємо тепер значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, а й усієї Європи, передусім усього регіону, який межує з Росією. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це безпосередня робота на деескалацію тут і зараз. Що менше буде можливостей у Росії тероризувати мирні міста, то меншим буде й загальний потенціал російської агресії.

Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot! Разом із блискучими німецькими IRIS-T Patriot зроблять українське та європейське небо відчутно безпечнішим.

Також сьогодні з паном канцлером ми обговорили інші аспекти нашої оборонної взаємодії, зокрема 40 Marder та інші речі, які необхідні, щоб зупинити російську агресію.

Дуже важлива розмова була сьогодні з Премʼєр-міністром Японії Кішідою.

Японія за підсумками минулого року стала лідером серед азійських країн у захисті свободи й міжнародного права. Впевнений, що й цього року – особливо з урахуванням головування Японії в «Групі семи», яке почалось із січня, – зможемо разом зробити ще більше для нашої спільної безпеки. Власне, сьогодні ми погодили пріоритети у співпраці в цьому році.

І я дякую пану Прем’єр-міністру за дуже серйозний пакет енергетичної допомоги – потужні генератори для нашої країни та людей.

Можна назвати стратегічною й сьогоднішню мою розмову з Премʼєр-міністром Швеції. Зараз почалося головування Швеції в Раді ЄС, і ми розраховуємо саме в час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі. Це важливий мотиваційний елемент для України та всіх європейців. Попри будь-які спроби Росії дестабілізувати Європу ми разом стаємо ще сильнішими в усіх аспектах, зокрема інституційних.

Отже, станом на зараз для України більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. А це все означає більше захисту для українців і для всіх європейців від будь-яких проявів російського терору.

Рашизм має програти у цій війні – в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою – на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом із партнерами наближаємо цей вирок для терористів. Щодня мир стає ближчим.

Наступного тижня продовжу наш дипломатичний марафон. Зробимо Україну ще сильнішою!

Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину! Всім, хто рухається вперед на Луганщині! Всім, хто тримає південь! Усім, хто захищає наше небо!

Дорогі українці!

Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку.

Слава Україні!