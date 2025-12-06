Напередодні Дня святого Миколая Президент і перша леді зустрілися з великою прийомною родиною на Київщині

Напередодні Дня святого Миколая Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з великою прийомною родиною Василя й Наталі Ляшків, яка виховує сімох дітей.

Разом із Володимиром та Оленою Зеленськими до родини приїхав американський бізнесмен і благодійник Делл Лой Хансен. Саме за його підтримки Фундація Олени Зеленської звела будинок для сімʼї Ляшків у межах проєкту «Адреса дитинства».

Президент і перша леді поспілкувалися з батьками й дітьми про історію їхнього життя та враження від мешкання в новому будинку.

Василь і Наталя розповіли, що разом з дітьми до початку повномасштабного російського вторгнення проживали на Херсонщині, але після окупації їхнього селища Горностаївки були змушені залишити дім та евакуюватися. Спершу вони жили в знайомих у Кривому Розі, пізніше – в одній зі шкіл Кропивницького, згодом – на Черкащині, а в липні цього року родина переїхала в цей будинок на Київщині.

«Ми знаємо, що таке жити в скрутних умовах. Ми знаємо, що таке кочувати. І ми знаємо, що таке жити в школі. Тому в нас крутий будинок, і ми в ньому реально щасливі», – сказала Наталя Ляшко.

Президент і перша леді подякували Деллу Лою Хансену за його допомогу Україні й українцям та постійну увагу. Меценат не лише долучився до зведення цього будинку, а й збудував безплатне містечко для ВПО, розраховане на понад 430 родин, – цілий комплекс багатоквартирних та індивідуальних будинків з усією необхідною соціальною інфраструктурою.

«Адреса дитинства» – це проєкт Фундації Олени Зеленської, метою якого є зведення нових будинків для великих прийомних родин. Він є відповіддю на наслідки повномасштабної війни, яка позбавила дому тисячі українських родин, зокрема великі прийомні сім’ї. У межах проєкту вже зведено 15 будинків у 8 регіонах нашої країни.