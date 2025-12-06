Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами й медиками, які допомагають їм відновлюватися

У День Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються в одному з медичних закладів Києва, і відзначив їх державними нагородами.

Глава держави поспілкувався із захисниками, які мають важкі поранення рук і ніг. Президент подякував їм за службу й захист України та побажав якнайшвидшого одужання.

Президент відзначив поранених воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів і медаллю «За військову службу Україні».

Володимир Зеленський також вручив ордени княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалі «За військову службу Україні» медикам, які рятують життя наших захисників.

«Хочу вам подякувати в День Збройних Сил України, що додаєте сил нашим воїнам. І вам бажаю сил, щоб рідні та близькі вас підтримували. Потрібна додаткова енергія, щоб ви її передавали нашим бійцям. Дякую за кожне збережене, кожне повернуте життя. Бажаю вам миру та перемоги», – сказав Президент.