Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Збройних Сил України
Звернення Президента України з нагоди Дня Збройних Сил України

6 грудня 2025 року - 09:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

Росія давно порушила все: і норми міжнародного права, і закони здорового глузду, і всі Божі заповіді – Президент під час другого військового молитовного сніданку

6 грудня 2025 року - 14:35

Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами й медиками, які допомагають їм відновлюватися

6 грудня 2025 року - 14:11

Президент провів розмову з Генсеком НАТО

6 грудня 2025 року - 13:44

Напередодні Дня святого Миколая Президент і перша леді зустрілися з великою прийомною родиною на Київщині

6 грудня 2025 року - 13:30

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Збройних Сил України
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Збройних Сил України

6 грудня 2025 року - 13:10

Перейти до всіх галерей

Росія давно порушила все: і норми міжнародного права, і закони здорового глузду, і всі Божі заповіді – Президент під час другого військового молитовного сніданку

6 грудня 2025 року - 14:35

Росія давно порушила все: і норми міжнародного права, і закони здорового глузду, і всі Божі заповіді – Президент під час другого військового молитовного сніданку

Президент Володимир Зеленський взяв участь у другому військовому молитовному сніданку з нагоди Дня Збройних Сил України.

До заходу долучилися предстоятелі церков і релігійних організацій, військові капелани, захисники й захисниці України та іноземні гості.

«Ви дійсно знаєте, за що ми боремось у цій війні. Безумовно, за нашу державу, за її життя, а значить, за незалежність, свободу», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні особливий день, який має подвійне значення: День Збройних Сил України і День святого Миколая, який 6 грудня відзначають християни в багатьох країнах Європи та світу, – час, коли віра в дива найміцніша, а для України найкращим подарунком був би мир.

«Справедливий, достойний і, як всі говорять, чесний. І на мій погляд, важливо, щоб він був тривалий. І саме такий і тільки такий мир буде благословенним на неповторення цієї війни, неповторення агресії ворога. Вони ті, хто вони є, ілюзій немає. Але ми знаємо: ніхто нам не подарує цей мир – це потрібно вибороти», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному й кожній за підтримку України, молитви, єдність, за кожну добру справу і кожне добре слово.

Військові капелани прочитали молитви за Збройні Сили України та всі інші складові Сил безпеки та оборони, а також в імʼя полеглих захисників і захисниць нашої країни.

ф

Участь Президента в Національному молитовному сніданку

6 грудня 2025 року - 14:35
Версія для друку