Росія давно порушила все: і норми міжнародного права, і закони здорового глузду, і всі Божі заповіді – Президент під час другого військового молитовного сніданку

Президент Володимир Зеленський взяв участь у другому військовому молитовному сніданку з нагоди Дня Збройних Сил України.

До заходу долучилися предстоятелі церков і релігійних організацій, військові капелани, захисники й захисниці України та іноземні гості.

«Ви дійсно знаєте, за що ми боремось у цій війні. Безумовно, за нашу державу, за її життя, а значить, за незалежність, свободу», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні особливий день, який має подвійне значення: День Збройних Сил України і День святого Миколая, який 6 грудня відзначають християни в багатьох країнах Європи та світу, – час, коли віра в дива найміцніша, а для України найкращим подарунком був би мир.

«Справедливий, достойний і, як всі говорять, чесний. І на мій погляд, важливо, щоб він був тривалий. І саме такий і тільки такий мир буде благословенним на неповторення цієї війни, неповторення агресії ворога. Вони ті, хто вони є, ілюзій немає. Але ми знаємо: ніхто нам не подарує цей мир – це потрібно вибороти», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному й кожній за підтримку України, молитви, єдність, за кожну добру справу і кожне добре слово.

Військові капелани прочитали молитви за Збройні Сили України та всі інші складові Сил безпеки та оборони, а також в імʼя полеглих захисників і захисниць нашої країни.