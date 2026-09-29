Напередодні Дня захисників і захисниць Президент нагородив воїнів, які обороняють Україну на Лиманському напрямку

На пункті управління шістдесят шостої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Президент Володимир Зеленський разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою, Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку.

Шістдесят шоста ОМБр у межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу зачистила від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів, а пізніше спільними зусиллями повернула під український контроль загалом понад 125 квадратних кілометрів. Бригада брала участь у поверненні під український контроль Новоселівки, Олександрівки, Ярової, Середнього, Шандриголового та околиць Корового Яру.

Командир бригади Ростислав Силівакін доповів Главі держави про завдання, які його підрозділ виконує зараз і планує найближчим часом, та передав потреби.

Президент привітав воїнів із прийдешнім святом Покрови й Днем захисників і захисниць України, подякував за захист нашої держави та відзначив державними нагородами. Володимир Зеленський вручив шістнадцятьом військовим ордени «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів.

Під час зустрічі була загальнонаціональна хвилина мовчання. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць.

«Бережіть, будь ласка, себе. Тому що Харківський напрямок дуже важливий. Ізюмський, Харківський – скільки було тут подій, скільки важливих операцій і скільки таких дороговартісних кілометрів нашої землі було відновлено вашими силами, силами ваших побратимів», – додав Президент.