Олена Зеленська взяла участь у засіданні національної Ради безбар’єрності, під час якого міністерства представили нові проєкти в цьому напрямі

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні національної Ради безбар’єрності. Серед присутніх – представники й представниці органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, країн-партнерів, бізнесу та громадськості, уповноважені з безбар’єрності громад, амбасадори безбар’єрності. Учасники підсумували роботу за минулий і нинішній роки, представили результати флагманських проєктів і визначили завдання, які необхідно виконати до кінця 2026 року.

«Щонайменше третина чи навіть половина українців, за різними оцінками, належить до маломобільних груп. Та насправді безбар’єрність потрібна всім. Кожному, незалежно від віку, стану здоров’я чи статі, потрібні доступний простір, доступна освіта, доступна робота, доступна інформація. Тобто всі види безбар’єрності, для втілення яких створена державна стратегія безбар’єрності», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента додала, що, згідно з результатами дослідження, найбільше українці задоволені доступністю торговельних закладів, найменше – закладів культури та спортивних об’єктів.

«Виходить, у нас може існувати дружній і зручний для всіх торговельний центр, а поруч – театр, куди на кріслі колісному точно не заїдеш. Центральною вулицею може ходити сучасний низькопідлоговий трамвай, яким пишається місто, а “на район” – стара маршрутка з високими сходинками. У побудові безбар’єрності великого значення набуло поняття маршруту. Безбар’єрність має сенс лише тоді, коли вона зв’язна. Коли людина може дістатися мети без перерв на перешкоди», – наголосила перша леді.

Під час засідання міністерства представили флагманські проєкти з безбарʼєрності.

Зокрема, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України презентувало проєкт «Інституційна спроможність громад», мета якого – впровадження безбар'єрності на місцевому рівні: від підготовки програмних документів і створення профільних підрозділів у громадах до навчання безбар'єрної комунікації та розробки безбар'єрних маршрутів за участю амбасадорів.

Міністерство у справах ветеранів України презентувало одразу дві ініціативи. Це проєкт «Безбар’єрні ветеранські простори» щодо створення мережі державних осередків для відновлення, підтримки та адаптації захисників і захисниць під час повернення до цивільного життя. Та проєкт «Розвиток спорту для ветеранів», спрямований на залучення захисників, які відновлюються після поранень, і їхніх родин до фізичної активності, всеукраїнських і міжнародних змагань як важливої складової психосоціальної реабілітації.

Міністерство освіти і науки України представило проєкт «КРОК: Комплексний розвиток, освіта і кар’єра» щодо створення безперервного освітнього маршруту для дітей та молоді з особливими освітніми потребами: від дошкільного навчання та здобуття фаху до працевлаштування й адаптації в суспільстві.

Міністерство молоді та спорту України презентувало проєкт «Хаби майбутнього» для допомоги молоді в плануванні життя та досягненні економічної самозарадності через дослідження потреб, підготовку фахівців і практичну роботу з учасниками в громадах.

Міністерство економіки України представило комплекс ініціатив із залучення людей до ринку праці та подолання кадрового дефіциту через цільові програми працевлаштування ВПО, адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю та підготовку фахівців віком 50+ у межах проєкту «Досвід має значення».

«Сьогодні міністри звітують про флагманські проєкти, тобто про свої окремі завдання. Але загальна мета в тому, щоб вони як пазли склалися у великий маршрут доступності для всіх. Щоб це не були лише “оази” безбар’єрності. Прохання особисто до міністрів: перевіряйте у звітах не лише цифри, а й те, чи може людина пройти весь шлях без розривів. Переконайтеся, що ваш проєкт – не острів в океані перешкод і що до нього є містки», – сказала перша леді.

За словами Олени Зеленської, важливою є і безбар’єрна комунікація – дотримання норм коректного спілкування, закріплених цього року в державному стандарті «Термінологія безбар’єрності».