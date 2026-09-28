Президент України і президентка ЄБРР обговорили додаткові кроки на підтримку українців та української економіки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Глава держави подякував за незмінну підтримку України та візит до нашої країни в непростий період, коли росіяни посилили обстріли.

«Ми цінуємо нашу двосторонню співпрацю і наші двосторонні проєкти. Дякую за підтримку їх, і особливо зараз це важливо – у час ескалації з використанням дронів і ракет. Після того як росіяни розпочали цей процес зі свого боку, ми працюємо над різними типами ППО й додатковими перехоплювачами дронів», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі насамперед ішлося про підготовку до зимового періоду та підтримку української енергетики. Президент відзначив, що багато вже зроблено завдяки партнерству з ЄБРР для збільшення та захисту генерації електроенергії. Україна розраховує, що ця співпраця триватиме. За словами Оділь Рено-Бассо, основна увага зосереджена на розвитку генерації та відновлюваної енергетики, децентралізації системи і її захисті.

Крім енергетики, говорили й про логістику та дата-центри, які теж постійно перебувають під ударами через ескалацію з боку РФ. Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб партнери допомогли з відбудовою всього, що росіяни намагаються знищити.

Обговорили також страхування воєнних ризиків і додаткові кроки для підтримки українців та економіки, зокрема можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту. Через постійні російські удари в Україні залишається значна частина продовольства, від якого залежать країни фактично на кожному континенті. Є конкретні фінансові та інфраструктурні речі, з якими ЄБРР може допомогти.

Володимир Зеленський розповів, які кроки для деескалації щодо вивезення аграрної продукції пропонувала наша країна.

«Збільшення кількості атак і невизначеність, яку це створює, проблеми в Чорному морі – це може мати трохи більший економічний вплив. Тому як ми можемо діяти в цих обставинах та й далі надавати підтримку і допомагати бізнесам жити й продовжувати свою діяльність – це дуже важливо», – зазначила президентка ЄБРР.