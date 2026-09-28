Увесь день сьогодні атаки «шахедів»: уже більш ніж 120 дронів, 90 з них реактивні – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Увесь день сьогодні атаки «шахедів». Багато реактивних. Вже більш ніж 120 дронів, 90 з них реактивні, на жаль, були влучання, на жаль є жертви. Станом на цей час відомо, що дев’ять людей загинули в різних наших регіонах. Мої співчуття рідним і близьким. Більше 80 людей постраждали. У Києві реактивний «шахед» влучив у будівлю Академії наук, була пожежа. Одну людину досі шукають під завалами. Була вбита цим «шахедом» асистентка Володимира Горбуліна. Сам він був травмований і зараз перебуває удома. Знищено кілька поверхів фактично основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної Ради, поруч – пам’ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни і взагалі тупість російської держави. Інший реактивний дрон ударив по будівлі лікарні в Києві. У Дніпрі – жорстокий удар по бізнес-центру, в Одесі – по звичайному будинку. Були удари по сходу України – по Сумщині, Харківщині. Один із реактивних дронів долетів до кордону з Польщею. Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні – 70. Це і звичайні, і реактивні «шахеди», але щодо реактивних, на жаль менше, на жаль значно менше, ніж потрібно, поки що так – 57 відсотків, і нові перехоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують, але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення.

Сьогодні я провів нараду з Прем’єр-міністром України та з дипломатичною командою про ключові пріоритети з партнерами на ці тижні, на цю ситуацію. Уряд, МЗС, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом із партнерами, за кошти партнерів – і це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100 відсотків. Отже, потрібне повне фінансування. І це повинно бути забезпечено. Конкретні рішення, напрямок домовленостей із партнерами – усе це є, і відповідальність Прем’єр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили. Розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов’язань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть у повній комунікації з парламентарями.

Сьогодні ж була доповідь ГУР по тих заходах, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо. Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію. Росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «шахед». Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто працює, щоб Росія відчула наслідки цього.

Слава Україні!