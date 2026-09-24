Президент увів у дію санкції проти осіб, які взяли участь у незаконних «виборах» на тимчасово окупованій території України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території нашої країни.

У цьому пакеті санкцій 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі.

Частина з них уже «обиралася» так званими депутатами незаконно утворених місцевих рад на тимчасово окупованій території України. Також серед них інші злочинці та поплічники держави-агресора. Зокрема, це пропагандистка й посібниця окупантів Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з росіянами.

Україна наголошує, що ці «вибори» є нелегітимними, результати такого голосування та всі документи, що оформлюються в процесі таких «виборів», не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони грубо порушують норми і принципи міжнародного права.

«Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України, зокрема у 2014 році щодо Криму та у 2022 році, коли 143 держави засудили спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і визнали її недійсною. Жодні “вибори”, “референдуми” чи “округи” цього статусу не змінюють», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Вибори» супроводжувалися масовими фальсифікаціями, примусовим голосуванням, заздалегідь сфабрикованими показниками щодо явки. У такий спосіб РФ намагається легітимізувати свої воєнні злочини та використати імітацію виборчого процесу як один із інструментів закріплення контролю над захопленими українськими територіями. Відповідна інформація буде передана партнерам для синхронізації санкцій в їхніх юрисдикціях.

Україна та країни-партнери не визнали «вибори» на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Серед тих, хто засудив такі дії Росії, – країни ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада, Нова Зеландія.

«Наші санкції, а згодом і санкції партнерів – це належна юридична оцінка всім цим “виборам” і кожному, хто в них брав участь», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.