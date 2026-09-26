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Олена Зеленська взяла участь у «Діалозі з громадами» щодо реалізації реформи шкільного харчування

28 вересня 2026 року - 20:19

Олена Зеленська взяла участь у «Діалозі з громадами» щодо реалізації реформи шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у «Діалозі з громадами» з питань практичної реалізації реформи шкільного харчування в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

У Черкасах зібралося близько 50 міських голів – керівників обласних центрів та великих міст, щоб поділитися досвідом утілення реформи шкільного харчування та результатами першого місяця нового навчального року. Цьогоріч уже всі 3 мільйони українських школярів отримуватимуть шкільні обіди безкоштовно.

За словами дружини Президента, це важливий етап змін. Саме під патронатом першої леді реформа реалізується з 2021 року.

«До цього нового етапу реформи шкільного харчування держава та команда реформи послідовно йшли попередні роки, змінюючи стандарти й застарілу рецептуру, оновлюючи кухні, харчоблоки. Безкоштовні обіди почали отримувати спочатку учні початкової школи по всій країні. Потім – усі школярі прифронтових регіонів. Тепер на черзі – кожна дитина в кожній комунальній школі», – зазначила Олена Зеленська.

Водночас перша леді наголосила, що зараз багато залежить від громад.

«Держава встановила норми й дала кошти. А ось кожне конкретне меню, закупівлі й спосіб організації харчування визначають на місцях уже школи та громади. Це свобода. Але водночас і відповідальність. Бо якість страви – це не лише дотримання нормативів. Тут є ще один інгредієнт – небайдужість», – сказала Олена Зеленська.

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