Володимир Зеленський обговорив зі Спікером Фолькетингу Данії оборонну співпрацю та додаткову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Фолькетингу Данії Сореном Геле, який приїхав до нашої країни, щоб укотре засвідчити підтримку України.

Глава держави подякував за сильну та послідовну допомогу нашій країні, яку від початку повномасштабного російського вторгнення надає не лише уряд і парламент Данії, а й весь Данський народ.

Президент розповів про масовані обстріли Києва, всіх інших міст і громад у різних регіонах та про наслідки цих терористичних ударів, цілями яких є цивільна інфраструктура: лікарні, заклади освіти, АЗС, склади з ліками та продовольством, житлові будинки. За словами Володимира Зеленського, це безперечно ескалація. Сорен Геле висловив співчуття у зв’язку із цими російськими атаками. Він наголосив, що вкрай важливо посилювати підтримку України.

«Звісно, ви боретеся за свободу України і ми це підтримуємо, але це також боротьба і за нашу свободу. Поразка тут неприпустима, бо хто стане наступним? Саме тому, на мою думку, багатьом країнам слід активізуватися та усвідомити: настав час діяти рішуче», – зазначив Спікер Фолькетингу Данії.

Також обговорили фінансові внески в українське оборонне виробництво, пряму оборонну допомогу, передусім засоби ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет. Говорили й про можливості у межах європейської програми SAFE, які Україна та Данія можуть разом реалізувати для зміцнення спільної безпеки. Володимир Зеленський подякував за готовність допомагати в усіх цих напрямах.