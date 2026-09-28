У 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент ушанував пам’ять жертв нацистів

У 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в 1941–1943 роках. Глава держави встановив лампадку до меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Менора» була встановлена 29 вересня 1991 року. Це перший пам’ятник, який відкрили в Україні після відновлення незалежності.

У церемонії вшанування також узяли участь: віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури Тетяна Бережна, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, рабини, посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій. Представники юдейських організацій прочитали поминальну молитву.

Глава держави подякував усім присутнім за вшанування памʼяті загиблих у Бабиному Яру.

«Трагедія Бабиного Яру – це абсолютно трагічний, кривавий приклад. Ця трагедія нагадує нам, як боляче втрачати рідних, близьких і в цілому як можна знівелювати цінність людського життя. Я хочу вам подякувати за те, що ми розуміємо цінність усього живого. Особливо це відчувається в Україні під час такої ганебної неспровокованої війни Росії проти України, передусім – проти суспільства, проти людей, усього живого», – зауважив Президент.

За словами Володимира Зеленського, важливо пам’ятати такі моменти історії, як трагедія Бабиного Яру, щоб зло не уникнуло покарання.

Президент окремо подякував дипломатам, які вшанували памʼять загиблих.

«Я дуже хочу подякувати вам за те, що Україна в такі складні часи, часи трагедії, окупації, – з нашими партнерами, з дипломатами, з людьми, які презентують великі держави всього світу, нашу цивілізацію. Я хочу вам подякувати за те, що ви з нами тут у таку дату», – наголосив Глава держави.

За час окупації нацисти вбили близько 100 тисяч людей у Бабиному Яру. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей. 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли близько 34 тисяч київських євреїв. Шлях, яким людей гнали до Бабиного Яру, назвали «Дорогою смерті». У наступні два роки жертвами нацистських злочинів на цьому місці також стали роми, українські націоналісти, учасники підпілля, пацієнти психіатричної лікарні, військовополонені та інші. Більшість їхніх імен досі невідома.