Найближчими днями очікуємо хорошу фінансову новину від Брюсселя – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні росіяни завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах – просто по житловій забудові. І вони вже навіть не придумують, для чого їм ці удари, не маскують їх. Чотири авіаційні бомби. На жаль, є жертва: одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба – по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти та вчителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі.

По Києву вночі був черговий удар балістикою і дронами. І є збиття. Важливо, що збили й балістику. І за цей день від ранку було більше сотні дронів, станом на шосту вечора – 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних «шахедів» збиті.

Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України, – перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для «насамсів». Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для «петріотів». Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття «шахедів».

І я дякую також сьогодні Єврокомісії – Європейському Союзу – за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр.

Я говорив сьогодні з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку – банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей. Ще один напрямок спільної роботи – це підтримка нашого експорту, підтримка наших виробників, зокрема фермерів, аграрних виробників. Ми домовилися збільшити цей напрямок.

Були доповіді сьогодні наших військових по нашій далекобійності – по тих пріоритетах, які є на найближчий час, по операціях, які ми готуємо. Всі ключові далекобійні завдання України виконуються, і російська нафтова індустрія відчуває, відчуває і надалі український вплив.

Детально щотижня ми працюємо з розробниками й виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів – усього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз уже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі, ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень – конкретні обсяги виробництва. Це стратегічне завдання, і на рівні Міністерства оборони України, і на рівні Збройних Сил України, на рівні кожного виробника є чіткі рамки, що потрібно зробити.

Я хочу подякувати всім, хто працює заради України! Я дякую кожному, хто захищає Україну, хто захищає українців, наші міста, наші села, нашу країну!

Слава Україні!