Президент провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад, батальйонів щодо нагальних потреб армії та розвитку дронових і антидронових технологій

На Лиманському напрямку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командирами 1-го та 2-го корпусів Національної гвардії («Азов» і «Хартія»), 3-го, 11-го та 19-го армійських корпусів Сухопутних військ Збройних Сил, командиром 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил імені князя Мстислава Хороброго та командирами батальйонів і рот цієї бригади.

Під час наради детально обговорили нагальні питання військових. Зокрема, ішлося про реалізацію попередніх рішень щодо спрощення закупівлі пікапів та іншого обладнання для армії.

Особлива увага – підсиленню спроможностей Сил безпілотних систем, забезпеченню їх обладнанням, генераторами, додатковим пальним, транспортом і дронами різних типів – розвідувальними, логістичними та ударними. Зокрема, говорили й про збільшення фінансування на закупівлю дронів. Крім того, обговорили можливості розширення штатної чисельності, спрощення закупівель та поповнення і підготовку особового складу.

Президент і військові узгодили потреби в артилерії та далекобійних артилерійських снарядах.

Також під час наради йшлося про справедливішу схему оплати служби воїнів на передовій. Домовилися, що командири підготують пропозиції.

Окремо Глава держави поспілкувався з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні нашої країни.

У нараді взяли участь: міністр оборони Євгеній Хмара, Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко, командир 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерій Скред, командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігор Оболєнський, командир 11-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Еміль Ішкулов та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Командири доповіли про обстановку в смузі відповідальності своїх корпусів.

Під час наради йшлося про еволюцію війни дронів, напрями розвитку дронових та антидронових технологій і нові перспективні способи ведення війни.

Окремий фокус – поповнення особовим складом завдяки стимулам повертатися із СЗЧ.

Президент і командири також обговорили можливості залучення іноземців, логістику, протидію незаконному вербуванню та оплату військової служби.

Володимир Зеленський зазначив, що озвучені питання будуть опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.