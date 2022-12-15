Народ України та Президент Володимир Зеленський стали лауреатами премії Сахарова

Хоробрий народ України, представлений Президентом Володимиром Зеленським, обраними лідерами та громадянським суспільством, отримав премію за свободу думки імені Сахарова, яка є найвищою відзнакою Європейського Союзу за досягнення у правозахисній діяльності.

Вручення нагороди відбулося під час пленарної сесії Європейського парламенту в Страсбурзі. Президент України взяв участь у церемонії в онлайн-форматі.

Глава держави привітав присутніх від імені українського народу – усіх тих, хто воює й працює заради України та свободи.

«Заради того, без чого неможливо уявити всіх нас, життя, Європу. Неможливо уявити без України й без свободи. І не лише тому, що це буде просто неправдою. А й тому, що будь-яка спроба позбавити Європу України та свободи – це завжди злочин», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що цей злочин саме зараз скоює Росія проти України та Європи. Він висловив переконання, що українці й усі європейці переможуть у цій боротьбі, щоб ніколи знову не було спроб позбавити свободи Європу та Україну.

Водночас, як заявив Глава держави, діяти треба вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розв’язав, і щоб не допустити повторення агресії.

«Це буде найефективнішим захистом свободи, прав людини, верховенства права та інших наших із вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту – премія імені Сахарова», – наголосив Президент України.

Він подякував усім, хто допомагає розслідувати злочини окупантів у нашій країні, хто шукає інформацію про російських убивць і терористів, а також Міжнародному кримінальному суду, який має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на українській території.

«Я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам і міжнародним організаціям, які працюють разом з нами та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю всіх вас, ваші партії й держави дієво підтримати цю роботу! Трибунал має запрацювати», – наголосив він.

Володимир Зеленський також закликав євродепутатів підтримати визнання геноцидом злочин Голодомору проти українського народу.

«Європа має дати максимально потужний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства й людяності, скоєних на нашій з вами землі, не залишиться жодної прогалини. Вірю, що так і буде», – сказав Президент.

Глава держави подякував Європарламенту за підтримку та відзначення української боротьби цією премією.

Володимир Зеленський висловив подяку особисто Президенту Європейського парламенту Роберті Мецолі, яка оголосила народ України лауреатом цьогорічної премії імені Сахарова.

«Дякую особисто тобі, Роберто, за те, що ти нас підтримуєш – ти приїжджала в Київ у складний, небезпечний час, – за те, що ти підтримуєш наші реформи, наш рух у європейські структури й справді допомагаєш. Я тобі дякую», – зазначив він.

Зі свого боку Роберта Мецола зауважила, що для неї велика честь вітати цьогорічних лауреатів премії Сахарова, яка є найпрестижнішою премією за свободу думки.

«Цього року премія вручається українському народові, українському Президентові і всім людям України, які заплатили таку величезну ціну за свободу», – наголосила вона.

Президент Європарламенту зазначила, що сьогодні – 293-й день із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і європейці пишаються хоробрістю українців, які демонструють стійкість кожного дня як на полі бою, так і під час атак агресора на цивільних.

Роберта Мецола запевнила в подальшій підтримці українського народу у війні за спільні цінності, адже кожен, зокрема українці, має право жити за принципами демократії та свободи.

«Українські жінки співали на станціях метро під час бомбардувань. Ми не стоятимемо осторонь. Ми підтримуватимемо вас у вашій війні за наші спільні цінності», – наголосила Президент Європейського парламенту.

Премія імені Сахарова названа на честь радянського вченого, дисидента, лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова (1921-1989). Присуджується щорічно з 1988 року Європейським парламентом за визначні досягнення в таких галузях, як захист прав людини та основних свобод, зокрема права на вільне вираження поглядів, захист прав меншин та повага до міжнародного права, а також розвиток демократії та імплементація верховенства права.

Зокрема, лауреатами премії цьогоріч стали: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, міський голова Мелітополя Іван Федоров, засновниця евакуаційної медичної частини «Ангели Тайри» Юлія Паєвська, правозахисниця, активістка, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, представники руху опору «Жовта стрічка».